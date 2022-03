Bioenergiepark in Güstrow : Envitec-Chef wundert sich über mangelndes Interesse an Unterlagen

Wer jetzt noch etwas einzuwenden hat gegen den geplanten Umbau der ehemaligen Nawaro-Bioagasanlage, muss sich sputen. Bis 31. März nimmt die zuständige Genehmigungsbehörde noch Post dazu entgegen.

Güstrow | Wohl kaum ein Großprojekt war in der vergangenen Jahren so umstritten in Güstrow wie die Umrüstung des Energieparks in Suckow. Ehemals Europas größter Bioenergiepark, wurde sie im Mai 2021 verkauft an die niedersächsische Envitec Biogas. Statt Mais von landwirtschaftlichen Betrieben der Region soll hier Trockenkot aus niedersächsischen Geflügelmast...

