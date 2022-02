Lieblingsstück in Güstrow : Ein Beißring mit Silberglocke ging durch alle Babygenerationen

Inzwischen liegt er wohl verwahrt im Bücherschrank: Güstrows frühere Pastorin Elisabeth Taetow bekam 1936 als Baby von ihrer Mutter einen Beißring mit Silberglocke geschenkt. Er ging durch mehrere Babygenerationen.

Güstrow | Elisabeth Taetow, in Güstrow liebevoll „Queen Elisabeth“ genannt, braucht gar nicht lange zu überlegen bei der Frage nach ihrem Lieblingsstück. Stolz präsentiert sie einen Baby-Beißring mit einem Silberglöckchen: Er ging durch fast alle Babygenerationen ihrer Familie. Körbchen mit Erinnerungen im Schrank „Immer, wenn ich Staub wische in me...

