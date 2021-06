Fliegerhorst Laage : Spendenmarathon des Fluggeschwaders macht Station in Mühl Rosin

Sie haben 1000 Euro mitgebracht und wurden gebührend empfangen. Die Kita-Kinder in Mühl Rosin bedankten sich bei Vertretern des Taktischen Luftgeschwaders 73 „Steinhoff“ mit Papierfliegern für ein fröhliches Fest.

Mühl Rosin | Kinderparty in der Öko-Kindertagesstätte „Häschenschule am Mühlenbach“ in Mühl Rosin. Hier gab es Leckereien, Outdoor-Spiele und Ponyreiten. Ermöglicht wurde dies durch eine außergewöhnliche Spendenaktion des Taktischen Luftgeschwaders 73 „Steinhoff“ aus dem Fliegerhorst in Laage. Sie verkaufen die Folie eines Eurofighters zu einem guten Zweck. Inv...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.