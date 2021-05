Gastronomie in Güstrow : Restaurant im Kurhaus am Inselsee ist jetzt das „Schröder's“

Die Umbenennung ist eine Hommage an den Erbauer Hermann Schröder, der 1913 den Grundstein für das Kurhaus am Heidberg gelegt hatte – damals für das „Kurhotel Waldhaus“.

Güstrow | Dieses Kurhaus atmet Geschichte: Nicht nur der Gartenpavillon am Güstrower Inselsee verrät eindeutig die Bauzeit. Nun hat Inhaber Erich-Alexander Hinz dem Restaurant des Hotels „Kurhaus am Inselsee“ den Namen „Schröder's“ gegeben: in Anerkennung der Leistungen des Gastronomen Hermann Schröder, dessen Wirken viele Spuren in der Barlachstadt hinterlasse...

