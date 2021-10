Güstrow : Bauernverband wirbt für grüne Berufe

Landwirt, Tierwirt, Fachkraft Agrarservice, Milchtechnologe oder milchwirtschaftlicher Laborant? Experten-Tipps für die Karriere in der Landwirtschaft gibt es bei der Messe „Jobfactory“ in Rostock.

Güstrow | Welche Wege in die Landwirtschaft führen, darüber informiert am 22. und 23. Oktober der Bauernverband MV auf der Ausbildungsmesse „Jobfactory“ in Rostock. Am Stand 371 hält Bildungsreferentin Sarah Selig ausführliches Material rund um die Ausbildung in den Grünen Berufen bereit. Unterstützt wird sie auf der Messe von Ausbildungsberatern der „Johann He...

