Urlaubsbeginn mit Horror-Szenario : Familien-Auto auf A19 nahe Laage lichterloh in Flammen

Vater, Mutter und Kinder konnten sich aus dem brennenden Fahrzeug retten.

Landkreis Rostock-Laage | Auf der Autobahn 19 in der Nähe von Laage ist am Samstagmittag der Wagen einer Familie in Flammen aufgegangen und ausgebrannt. Die Insassen konnten sich unverletzt retten. Vermutet wird ein technischer Defekt. Qualm aus dem Motor Zu dem Vorfall kam es nach Polizeiangaben gegen 12.30 Uhr. Der Ford Galaxy der Familie, in dem sich neben Vater und M...

