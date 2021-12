Schornsteinfeger brachte Glück : Felix Stadie zog einen Mann aus einer brennenden Wohnung

Als Schornsteinfeger arbeitete der Feuerwehrmann in Klueß, als in einem nahegelegenen Haus ein Feuer ausbrach. Dabei zog er einen 47-Jährigen aus der Wohnung, brachte sich dabei aber auch selbst in Gefahr.

Klueß | Ein Schornsteinfeger bringt Glück, das lernt man schon als Kind. Seit Jahrhunderten sorgen sie nämlich dafür, dass in Häusern und Wohnungen Sicherheit herrscht – und damit auch Glück. Besonders viel davon hatte kürzlich ein Mann im Güstrower Ortsteil Klueß. Seine Wohnung geriet nämlich in Brand und zufällig war Schornsteinfeger Felix Stadie in der Näh...

