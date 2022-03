Wohnungseinrichtung in Güstrow : Feuerwehr Langhagen unterstützt ukrainische Flüchtlinge

Damit eine ukrainische Familie in der kommenden Woche in eine Wohnung in Güstrow einziehen kann, hilft die Feuerwehr Langhagen beim Transport der gespendeten Hilfsgüter.

Langhagen | Um eine geflüchtete Familie aus der Uk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.