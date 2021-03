Gottesdienst aus Vanuatu : Frauen aus Krakow am See feiern Weltgebetstag

Ein Blick auf das andere Ende der Welt

Krakow am See | Ein Arrangement mit einer Palme weist in der Winterkirche der evangelischen Kirchengemeinde Krakow am See auf das Thema des Gottesdienstes hin, zu dem die Frauen aus der katholischen Filialkirche Allerheiligen am 5. März eingeladen haben. Frauen vom anderen Ende der Welt, aus dem Südsee-Staat Vanuatu, hatten den Gottesdienst in diesem Jahr vorbereitet...

