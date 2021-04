DRK-Kita Südlichter Güstrow : Süße Rückmeldungen der Senioren

Sie wollten anderen eine Freude machen, nun sind die Kinder der Kita „Südlichter“ überrascht von der Reaktion auf ihre Briefe.

Güstrow | Die Mädchen und Jungen der DRK-Kita „Südlichter“ sind überrascht von den Reaktionen, die sie auf die Briefe an Senioren hatten: Aus Gnoien, Krakow am See und Güstrow erhielt die DRK-Einrichtung in den vergangenen Tagen viel Post und sogar ein Paket, gefüllt mit Süßigkeiten. Viele Dankesbriefe erhalten Das war die Reaktion der Senioren, die von d...

