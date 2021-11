Pflanzaktion am 13. November : Fürs Klima Rotbuchen und Lärchen im Revier Wildfang pflanzen

Das Forstamt Güstrow ruft dazu auf, ein ehemaliges Feld mit Buchen und Lärchen aufzuforsten. Gepflanzt werden soll am 13. November.

Güstrow | Wer hat Lust, einen Wald zu pflanzen? Am Sonnabend, 13. November, sollen im Revier Wildfang am Feldweg zwischen Ahrenshagen und Serrahn in der Nähe des Pösterbergs auf einer ehemals landwirtschaftlich genutzten Fläche 6500 Rotbuchen und 2400 Europäische Lärchen gepflanzt werden. Das Forstamt Güstrow ruft im Rahmen der Aktion „#Dein Waldprojekt“ engagi...

