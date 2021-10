Lichtspektakel : Bunte Gestalten leuchten im Wildpark

Ein Fest der Sinne: Viele Besucher erleben bei der Veranstaltung Funkeln im Dunkeln tausende Lichter, eine Feuershow und Nachwuchstalente der Musik.

Güstrow | Pia Feuerherz, so ihr Künstlername, führt die Flammen langsam über die Haut ihres linken Arms. Am Oberarm sind sie noch zu sehen, als der Stab schon viel weiter in Richtung Schulter gewandert ist. Die 40-Jährige pustet die Flammen fast unmerklich aus. Kinder und Erwachsene verfolgen gespannt, was die Künstlerin so alles mit dem Element Feuer und ihrem...

