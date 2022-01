Krakow am See : Gaststätte „Zur Klause“ schließt wegen Corona-Folgen

Die Betreiber sehen sich durch die Corona-Beschränkungen und die damit verbundenen Folgen nicht in der Lage weiterzumachen.

Krakow am See | Die Betreiber des Restaurants und Pubs „Zur Klause“ ziehen die Reißleine und schließen ihr Geschäft. „Wir haben es versucht 3G+, 3G, 2G+, 2G. Das alles ist in unseren Augen nicht mehr zu akzeptieren“, schreiben sie auf ihrer Facebook-Seite. „Gäste bleiben aus, die Umsätze brechen ein! Wir sind die letzten, die dafür etwas können.“ Facebook Iframe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.