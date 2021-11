Beschluss der Gemeindevertretung : Autohof an der A19 in Linstow soll gebaut werden

Mit knapper Mehrheit hat die Gemeindevertretung nun die Voraussetzungen für das Projekt geschaffen und beschlossen, einen Flächennutzungsplan sowie einen Bebauungsplan aufzustellen.

Linstow | Mit einer knappen Mehrheit von vier zu drei Stimmen hat die Gemeindevertretung Dobbin-Linstow die ersten Voraussetzungen für den Bau eines Autohofs an der A19 in Linstow geschaffen und einen Flächennutzungsplan sowie einen Bebauungsplan aufgestellt. Das Vorhaben hat Widerstand in der Gemeinde hervorgerufen. Eine Gruppe der Bürgerinitiative „Wir für Do...

