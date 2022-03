Graffiti-Künstler aus Güstrow : Für Laurenz Bruckert ist Sprayen Kunst statt Schmiererei

Mit seinem Hobby Graffitis zu gestalten, kann Laurenz Bruckert mittlerweile Geld verdienen. Den Kick, illegal zu sprayen, braucht er nicht.

Güstrow | In diesem Artikel erfährst Du: Warum Graffitis mehr als Schmierereien sind. Wie man als Sprayer Geld verdienen kann. Was sich Laurenz für die Sprayer-Szene in Güstrow wünscht. Geschickt setzt Laurenz Bruckert einen Strich nach dem anderen mit seiner Spraydose. Mit gleichmäßigen Zügen füllt er Flächen. Er tritt einen Schritt zurück und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.