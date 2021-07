Flughafen Rostock-Laage : Noch mehr Problemfelder bei der Fluggesellschaft Green Airlines

Kunden warten auf ihr Geld, Vertragspartner für die Flüge ab August werden nicht genannt und nun fehlen noch Kompensationszahlungen zum grünen Fliegen. Doch Betrug will der Verband Naturefund nicht unterstellen.

Laage | Green Airlines vertröstet wartende Reisende: Die virtuelle Fluggesellschaft begründete die Flugausfälle an den Regionalflughäfen Rostock-Laage und Paderborn-Lippstadt mit dem Pandemiegeschehen an den Urlaubszielen. Doch es gibt weitere Problemfelder: Eine Kundin wartet auf Rückerstattung und Kompensationszahlungen für CO2-Emissionen wurden nicht wie an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.