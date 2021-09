Grundstein in Laage gelegt : Zeitung, Bauplan und Kleingeld in Mauer des Kita-Neubaus versenkt

Eine Zeitkapsel wurde in die Wand der neuen DRK-Kita versenkt. Schon im kommenden Jahr könnte das Gebäude in Laage fertig werden. Damit lösen sich massive Platzprobleme in der Stadt.

Laage | Viel Aufregung und Kinderlachen war am Freitag von der Baustelle der neuen DRK-Kita in Laage zu hören. Zur Grundsteinlegung kamen Kinder des Hortes im Ort zu Besuch vorbei, um gemeinsam mit den Bauarbeitern eine Zeitkapsel in das Gemäuer einzulassen. Einige von ihnen werden auch in die neue Kita einziehen. Zum Thema: Kita und Senioren-WG in Laage: ...

