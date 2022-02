Schwaan : Gülle-Lkw kommt von L 13 ab

Ein Gülle-Lkw kommt wegen Unebenheit von der L 13 ab und hängt im Graben fest. Die Straße wurde stundenlang gesperrt.

Schwaan | Die Landstraße 13 zwischen Ziesendorf und Schwaan (Kreis Rostock) musste am Montag für mehrere Stunden gesperrt bleiben. Grund war ein verunfallter Gülle-Laster. Wie die Polizei mitteilte, war es am Morgen gegen 8.30 Uhr zu dem Unglück gekommen. Laster drohte in den Graben zu kippen Der Fahrer des Lastwagens war von Schwaan in Richtung des Abzwe...

