Uwe-Johnson-Bibliothek Güstrow : Nora Hespers liest zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus

Am 27. Januar ist Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Die Uwe-Johnson-Bibliothek in Güstrow veranstaltet dazu wieder eine virtuelle Lesung, diesmal mit der Journalistin Nora Hespers.

Güstrow | Dies ist zugleich die offizielle Veranstaltung der Barlachstadt Güstrow zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar: Die Journalistin und Bloggerin Nora Hespers liest aus ihrem im vergangenen Jahr erschienenen Buch „Mein Opa, sein Widerstand gegen die Nazis und ich“. Wirkung in die Gegenwart Hespers setzt sich in ihr...

