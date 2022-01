ASB-Kita in Güstrow : Geschenktüten als Trostpflaster für Kinder in der Corona-Zeit

Die Weihnachtsfeier musste ausfallen, dafür freute sich das Team der Kita „Haus Sonnenblume“ über eine Spende vom dm-Drogeriemarkt aus der Aktion „Wunschbaum“ und bereitet nun die nächsten Ereignisse für Ostern vor.

Güstrow | Die Zeit im Umgang mit dem Coronavirus ist auch für die Kita „Haus Sonnenblume“ nicht leicht. „Aber wir haben ein gutes Hygienekonzept und alle, Mitarbeiter wie Eltern, ziehen am gleichen Strang“, so Marion Krehl, Leiterin der Einrichtung in Trägerschaft der gemeinnützigen Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) . ...

