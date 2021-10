Versuchter Totschlag in Güstrow : Angeklagter kann sich an mehr als 20 Messerstiche nicht erinnern

Knapp 30 Mal soll Kevin R. auf seinen Freund Hannes Sch. eingestochen haben. Noch immer liegt ein Großteil des Tathergangs im Dunkeln.

Rostock/Güstrow | Der 23-jährige Kevin R. aus Güstrow steht wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Rostock: Er soll am 15. März versucht haben, seinen Freund Hannes Sch.(24) in dessen Wohnung in der Hirtenstraße in Güstrow zu töten, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Weiterlesen: Prozess gegen Messerstecher ...

