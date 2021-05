Kulturszene Güstrow : Museen bereiten sich auf Öffnung vor

Die Wollhalle, das Stadtmuseum und die Bibliothek in Güstrow öffnen am 1. Juni wieder. Die Barlachmuseen am 8. Juni. Es gilt eine Testpflicht.

Güstrow | Die Anordnungen mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen überschlagen sich gerade. Jetzt will die Landeregierung doch schneller öffnen, als noch vor kurzem verkündet – vor allem auch in den Bereichen Tourismus und Kultur. „Man kommt kaum noch hinterher“, sagt auch Anett Grabbe, Chefin des Güstrower Tourismusvereins. Nach den neuesten Ankündigunge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.