Märchenstunde der besonderen Art : Güstrower Pflegeheim startet Demenz-Projekt

In Zeiten der Corona-Pandemie bereiten sich die Mitarbeiter der Einrichtung am Rosengarten digital auf das neue Projekt vor.

Güstrow | Märchen gehören in so ziemlich jede Altersgruppe. Als Kind bekommt man sie vorgelesen, in der Schule werden sie analysiert und sobald man selbst Kinder hat, wird man zum Vorleser. Da die fantasievollen Geschichten viele Menschen das ganze Leben über begleiten, sind sie Teil eines Projekts für Menschen mit Demenz. Dieses startet nun im Güstrower Diakonie-Pflegeheim am Rosengarten. Filme, Hörbücher und Spiele Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom Deutschen Institut für Märchenkultur. Auf deren Website heißt es, dass nachgewiesen wurde, dass regelmäßiges Vorlesen von Märchen eine positive Wirkung auf Menschen haben soll, die an Demenz erkrankt sind. Dem wollen sich die Mitarbeiter des Pflegeheims am Rosengarten in Güstrow nun annehmen. Gefördert wird das Projekt von der Allgemeinen Ortskrankenkasse, kurz AOK. Ebenfalls interessant: Gerda Gibcke wird 100 Jahre alt Ausgestattet werden die Mitarbeiter mit Materialien zum Thema Märchen. Das können Filme, Hörbücher oder Spiele sein. „Unsere Bewohner freuen sich sehr über das abwechslungsreiche Programm und auch die Mitarbeiter haben Spaß daran“, sagt Einrichtungsleiterin Hanka Semler, die das Projekt mit ins Rollen gebracht hat. Besondere Schulung nötig Die Pflegerinnen Sandra Pinnow und Christine Schröder werden noch einmal extra dafür ausgebildet. „Wir lernen unter anderem, wann Atempausen zu machen sind beim Vorlesen und wann eine veränderte Betonung erfolgen sollte“, erzählt Sandra Pinnow. Sie erhalten auch Requisiten, so dass die Märchenstunde zu einem Höhepunkt werden kann. „Mit einem Glöckchen wird die Märchenstunde eingeläutet. Das Umfeld ist entsprechend vorbereitet, Ruhe kehrt ein und unsere Senioren warten gespannt auf das, was kommt“, berichtet Christine Schröder. ...

