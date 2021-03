Ideen in der Krise : Kindermode aus Güstrow

Werbeagentur reagiert auf Corona‐Krise und kreiert eigene Modemarke „Kindermeer“

Güstrow | Die TT-Media‐Werbeagentur in Güstrow startet in der Corona-Krise mit dem eigenen Mode‐Label „Kindermeer“ neu durch. „Wir reagieren damit auf die Probleme in dieser Krise, die die Werbebranche voll getroffen hat“, erklärt Inhaber Tobias Tornauer, der für das TT im Firmennamen steht. „Alle Designs für diese Bekleidung für Kinder werden im eigenen Haus k...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.