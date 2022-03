Güstrower helfen Ukrainern : Hier wird das gesammelt, was Flüchtlinge am dringendsten brauchen

Schnell, unbürokratisch, bedarfsorientiert: Die Güstrower sammeln für Kriegsflüchtlinge. Auch am Markt wurde kurzerhand eine Annahmestelle für Spenden eingerichtet – Spenden für die Menschen hier und an der Grenze.

Güstrow | Tausende Menschen harren gerade an der Grenze ihres Landes aus: Ukrainer strömen in Scharen zu Bahnhöfen, um den Angriffen der russischen Armee zu entfliehen. Viele sind auch mit dem Auto unterwegs. Doch selbst jene, die es noch schaffen, neben der Familie etwas von ihrem Hab und Gut im Wagen unterzubringen, kommen mit fast leeren Händen in Mecklenbur...

