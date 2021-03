Landgericht Rostock : Güstrower wegen Brandstiftung und versuchten Mordes angeklagt

Eine selbst gebaute Bombe sorgte im Oktober 2020 für einen Großeinsatz. Nun steht ein 34-jähriger Mann vor Gericht.

Güstrow | Brandstiftung und versuchten Mord in fünf Fällen wirft die Staatsanwaltschaft einem 34-jährigen Güstrower vor. Vor der 3. Strafkammer beginnt gegen Nino H. deshalb am 8. April die Hauptverhandlung am Landgericht Rostock. Außerdem wird dem Mann versuchte schwere Brandstiftung und versuchtes Herbeiführen einer Sprengstoff-Explosion zur Last gelegt. I...

