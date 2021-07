Galerie in Groß Tessin : Hobbykünstler präsentieren Malereien in der „Alten Schmiede“

Die Maler stellen ihre Lieblingsorte dar. An vier Wochenenden im Juli ist die Ausstellung zu sehen.

Groß Tessin | 16 Bilder sind derzeit in der Sommergalerie der Groß Tessiner „Alten Schmiede“ zu sehen. Sie alle zeigen Lieblingsorte der Laienkünstler, die diese gemalt oder fotografiert haben. Jürgen Müller aus Krakow am See hat zwei seiner Bilder für die Galerie eingereicht. Zum einen den „großen Pilz“, ein beliebter Rastplatz am Borgwall in Krakow am See und zum...

