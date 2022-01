Wildpark MV in Güstrow : Das erste Tierbaby des Jahres im Streichelzoo war ein Ziegenlamm

Bei Schafen und Zwergiegen hat die Lammzeit eingesetzt: Nachwuchs im Hufrevier.

Güstrow | Pünktlich zu Jahresbeginn erblickt im Wildpark MV wieder der Nachwuchs im Hufrevier die Welt. Das erste Tierbaby gab es diesmal bei den Zwergziegen im Streichelzoo. Weiterer Nachwuchs im Streichelzoo Bereits kurz nach dem Jahreswechsel, am 3. Januar, wurde das erste Ziegenlamm geboren. „Die kleinen Lämmchen purzeln nur so auf die Welt“, so Wildp...

