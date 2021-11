Güstrow : Immer wieder Einbrüche in die Forstbaumschule

In den vergangenen Wochen wurde vermehrt Einbrüche bei der Polizei gemeldet. Nun haben die Diebe erneut zugeschlagen.

Güstrow | Erst hebelten sie ein Fenster auf, um so ins Innere zu gelangen. Ein anderes Mal wurde in die Werkstatt eingebrochen. Nun wurde erneut zugeschlagen. Am Donnerstag, 11. November, wurde bekannt, dass der Fortbaumschule in Güstrow sechs Motorsensen im Wert von etwa 4000 Euro gestohlen wurden. Hilfe erbittet Bereits seit Mitte Oktober wird immer wie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.