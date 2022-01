Bützow und Qualitz : Gottesdienste mit Musik am Wochenende

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Bützow lädt zu Andachten in Bützow und Qualitz unter 3G-Regel ein, eine andere muss jedoch ausfallen.

Bützow/Qualitz | Begegnung, Musik und neue Worten zu alten Texten – das ist in den Gottesdiensten am kommenden Sonntag, 16. Januar, zu erleben: Um 10 Uhr in der Stiftskirche Bützow mit Pastorin Johanna Levetzow und Altkantor Roland Steinbrück an der Orgel. Ebenfalls um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst in der Kirche Qualitz, hier mit Pastor Michael Fiedler und Kantorin ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.