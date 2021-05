Exklusive Räume in Kuchelmiß mieten : Ferien im Wasserturm

In Kuchelmiß können Interessierte eine Ferienwohnung im ehemaligen Wasserturm mieten. Nur zwei Personen, 70 Quadratmetern auf vier Etagen.

Kuchelmiß | Rapunzel müsste sehr lange Haare haben, wollte sie ihren Liebsten in den Wasserturm in Kuchelmiß heraufholen. Das Schlafzimmer im dritten Stockwerk liegt in etwa neun Metern Höhe. Der Turm steht auf der rechten Seite des Wegs zur Wassermühle. Falko Weise-Schmidt aus Ahrenshagen bietet hier exklusives Wohnen auf Zeit an. „Turm für Zwei“ heißt das Apart...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.