Anmeldung erforderlich : Informationsabend am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Bützow

Der Infoabend zum gymnasialen Bildungsgang findet statt. Eltern der angehenden Siebtklässler müssen sich anmelden.

Bützow | Das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Bützow bietet für Eltern von angehenden Siebtklässlern am Dienstag, 11. Januar, einen Informationsabend an. Coronabedingt sind dazu wie im vergangenen Schuljahr Anmeldungen notwendig. Drei 45-minütige Veranstaltungen werden in der Schulkantine des Gymnasiums durchgeführt für Eltern von Schülern der Freien Schule ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.