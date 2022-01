Teterow : Juana Noak nimmt jetzt Pakete für die Post in der Innenstadt an

Ehemalige Postagentur in Teterow war im Oktober geschlossen worden. Jetzt gibt es einen neuen Standort.

Teterow | In der Teterower Innenstadt gibt es wieder eine Postfiliale. Darüber informiert die Tourist-Information der Stadt über Facebook. Ab sofort können Postkunden bei Juana Noak in der Malchiner Straße ihre Pakete abholen oder loswerden, Briefmarken kaufen oder andere Postdienstleistungen in Anspruch nehmen. Facebook Iframe Die ehemalige Postagentur...

