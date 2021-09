Schuljubiläum in Güstrow : Tag der offenen Tür am Freitag in der Ecolea

Einmal hinter die Kulissen schauen können Besucher am Freitag Nachmittag in der Privatschule Ecolea an der Plauer Straße. Neben einer Schulführung gibt es auch viele Mitmachaktionen.

Güstrow | Zehn Jahre jung – das ist ein Anlass zum Feiern. Die Internationale Schule Ecolea öffnet anlässlich ihres Jubiläumsfestes am Freitag ihre Türen an der Plauer Straße 81 in Güstrow. Interessierte können sich unter Einhaltung der 3-G-Regeln einen Eindruck verschaffen von der staatlich anerkannten Kooperativen Gesamtschule. Individuelle Förderung ein S...

