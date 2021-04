Güstrow : Verein will islamisches Bildungszentrum aufbauen

Junger Verein in Güstrow will auf eigenem Gelände größeren Gebetsraum einrichten.

Güstrow | Der junge Verein Förderung der Jugend und Migranten (FJM) in Güstrow will an der Speicherstraße 17 in Güstrow ein Islamisches Bildungszentrum aufbauen (SVZ berichtete). Dazu hat der Verein ein etwa 5000 Quadratmeter großes Gelände im Westen der Stadt gekauft. Aber: „Wir brauchen keine neue Moschee“, sagt der Vorsitzende des eingetragenen Vereins, den ...

