Am Bahnhof in Güstrow : Nach Demo: Junge Teilnehmer wurden von Rechtsextremen gejagt

Der Kommunalpolitikerin Karin Larisch (Linke) wurde berichtet, wie am Güstrower Bahnhof junge Demonstranten verfolgt wurden. Sie erkannte auf Fotos stadtbekannte Anhänger der rechten Szene wieder.

Güstrow | Am Sonnabend, 5. Februar, hatten 25 junge Menschen in Güstrow demonstriert, um auf ihre Situation in der Corona-Pandemie aufmerksam zu machen. Als sie anschließend vom Güstrower Bahnhof aus die Stadt verlassen wollten, kam es dort zu einem Aufeinandertreffen mit stadtbekannten Rechten. Augenzeugen hatten nun Karin Larisch (Linke) davon berichtet. Bei ...

