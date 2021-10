Kirchenkreis Mecklenburg : Am Freitag wird ein neuer Propst gewählt

Die Synodalen des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg entscheiden auf ihrer Herbsttagung in der Viehhalle in Güstrow, wer die Nachfolge von Wulf Schünemann antritt. Es treten eine Frau und ein Mann an.

Güstrow | Die Synodalen des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg wählen am Freitag, 29. Oktober, in Güstrow eine neue Pröpstin oder auch einen neuen Propst mit Sitz in Rostock. Wie Präses Stefanie Wolf bekannt gab, stehen zur Wahl: Pastorin Anne Arnholz aus der Kirchengemeinde Hamburg Harburg-Mitte und Pastor Dirk Fey aus der Kirchengemeinde Wanz...

