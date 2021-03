Gemeinde Klein Upahl : Bushaltestelle kommt auf den Dorfplatz

Klein Upahl investiert in Fahrgastunterstand, Badesteg und Feuerwehr

Klein Upahl | Bereits vergangenes Jahr vorgesehen, soll die Umverlegung und Neugestaltung der Bushaltestelle in Klein Upahl in diesem Jahr über die Bühne gehen. „Der neue Fahrgastunterstand soll mitten auf den Dorfplatz verlegt werden“, informiert Bürgermeisterin Andrea Bornemann. Bisher befindet sich die Bushaltestelle an einer unübersichtlichen Ecke zirka 300 Met...

