Gemeinde Lohmen : Lohmen will eine Umweltakademie aufbauen

Die Gemeinde will eine Umweltakademie gründen, um sich mit den Folgen des Klimawandels auf dem Land zu beschäftigen.

Lohmen | Erneut wird in Lohmen groß gedacht: Die Gemeinde will jetzt eine Umweltakademie ins Leben rufen, um sich mit den Folgen des Klimawandels auf dem Land zu beschäftigen. „Wir wollen die Menschen in der Region für den Klimawandel sensibilisieren“, sagt Bürgermeister Bernd Dikau. „Zugleich wollen wir herausfinden, wo wir im ländlichen Raum in Bezug auf den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.