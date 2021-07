Konzert in der Stadtkirche : Wolga Kosaken kommen nach Krakow am See

Programm aus dem reichen Schatz russischer Lieder in der Kirche

Krakow am See | Unter dem Motto „An den Ufern der Wolga“ steht ein Konzert mit dem Ensemble der Wolga Kosaken am Freitag, 6. August, um 20 Uhr in der evangelischen Stadtkirche in Krakow am See. Stimmgewaltig, mit tiefen Bässen und klaren Tenören sowie virtuosen Instrumental-Solisten präsentieren die Wolga Kosaken ein Programm aus dem reichen Schatz russischer Lieder....

