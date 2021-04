Luftkurort Krakow am See : Hotel und Restaurant an der Seepromenade für immer dicht

Corona-Pandemie zwingt Inhaberin Nadine Rosenthal zur Aufgabe

Krakow am See | Die Corona-Pandemie zerstört Existenzen in der Hotelbranche: Das Hotel und Restaurant an der Seepromenade in Krakow am See ist geschlossen – für immer. „Der jetzige harte Lockdown hat uns endgültig das Genick gebrochen“, sagt Inhaberin Nadine Rosenthal und kann ihre Traurigkeit nicht verbergen. „Aber ich muss der Realität ins Auge blicken und wissen, ...

