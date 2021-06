Krakow am See : Kulturverein startet wieder durch

Erstes Konzert nach Corona-Pause in Alter Synagoge in Krakow am See. Neue Ausstellung ab Sonnabend

Krakow am See | Nach langer Corona-Zwangspause startet der Kulturverein Alte Synagoge Krakow am See wieder mit kulturellen Veranstaltungen. Am Freitag findet das erste Konzert in diesem Jahr in der Alten Synagoge statt. Zu Gast ist – nicht zum ersten Mal im Luftkurort – der beliebte Musiker Alexandre Zindel mit seiner voll klingenden Autoharp, einem Saiteninstrument ...

