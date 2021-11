Landkreis Rostock : Verkauf des Flughafens Rostock-Laage jetzt beschlossene Sache

Nachdem die Rostocker Bürgerschaft grünes Licht gegeben hatte, haben auch die anderen Gesellschafter die Übernahme durch die Zeitfracht-Gruppe eingetütet: Der Kreistag und die Stadt Laage stimmten für den Verkauf.

Güstrow | Nachdem am 24. November die Rostocker Bürgerschaft für den Verkauf des Flughafens Rostock-Laage gestimmt hatte, ging dieser Beschluss am Donnerstagabend auch bei den Kreistagsabgeordneten des Landkreises Rostock mehrheitlich durch, anschließend einstimmig in der Laager Stadtvertretung. Damit haben alle Gesellschafter der Übernahme durch die Berliner Z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.