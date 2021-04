Corona im Landkreis Rostock : Krippe und Kita in Mühl Rosin geschlossen

Der Landkreis Rostock hat Quarantäne für Kinder und Beschäftigte von Krippe und Kita Mühl Rosin veranlasst. Grund ist ein Covid-19-Fall.

Mühl Rosin | Erneut sind Kindertageseinrichtungen im Landkreis Rostock von Corona-Infektionen betroffen. So mussten die „Häschenschule am Mühlenbach“ in Mühlrosin und die „Hasenburg“ in Klein Kussewitz komplett geschlossen werden, betroffen sind demnach auch die Krippenbereiche. Grund ist jeweils ein Covid-19-Fall. Quarantäne bis einschließlich 6. Mai Das Ge...

