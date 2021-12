Landkreis Rostock : Kritik an Winterdiensten in der Region

Glatte Straßen, Gehwege voll Schnee und kaum ein Fahrzeug des Räumdienstes unterwegs: So beschreiben SVZ-Leser ihre Erfahrungen mit dem Winterdienst am 2. Dezember. Der Leiter des Güstrower Betriebshofes hält dagegen.

Güstrow | Als in der Nacht vom 2. auf den 3. Dezember der erste Schneefall einsetzte, rückten die Winterdienste aus. Bis zum frühen Morgen hatten sie an der Räumung von Straßen, Gehwegen und Plätzen gearbeitet. Doch als Reaktion auf den SVZ-Bericht „Räumdienste waren ab drei Uhr morgens unterwegs“ hagelte es bei Facebook Kritik an den Räumungsdiensten. Getau...

