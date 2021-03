Absperrung an der Wassermühle in Kuchelmiß : Eine Mauer fällt aus dem Backhaus

Das Backhaus der Wassermühle in Kuchelmiß soll saniert werden. Jetzt ist eine Außenmauer umgefallen.

Kuchelmiß | Das Backhaus an der Wassermühle in Kuchelmiß soll sowieso saniert werden. Dass das nötig ist, zeigt folgender Vorfall: Vor kurzem ist die Außenmauer auf der Nordost-Seite herausgefallen. Eine Absperrung steht, damit niemand nachträglich zu Schaden kommt. Weiterlesen: Die Rückkehr der „Nebelkinder“ Die Gemeinde Kuchelmiß und das Amt Krakow am See...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.