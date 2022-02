Ferien im Kunsthaus in Güstrow : Kinder bereiten Aufführung ihres selbst geschriebenen Märchens vor

Ferienaktion im Kunsthaus: Am 11. Februar zeigen die Mädchen und Jungen ihre Geschichte mit zwei Prinzessinnen und einer Hexe. Ein Teil wird als Schattentheater zu sehen sein.

Güstrow | Es ist „Show-Time“ im Kinder-Jugend-Kunsthaus in der Güstrower Baustraße: Neun Mädchen und Jungen im Alter zwischen fünf und 13 Jahren tanzen, texten, sägen und schneidern in dieser Woche immer von 10 bis 15 Uhr, was das Zeug hält: Sie bereiten eine Aufführung vor. Wiebke Höring macht FSJ im Kinder-Jugend-Kunsthaus Die wird Abschluss einer abwec...

