Recknitz Campus Laage : Schüler holen ersten Preis beim Bibelwettbewerb

Elftklässler haben 1000 Euro Preisgeld erhalten. Sie hatten 2020 unter anderem einen Weihnachtsbaum aus Plastik gebaut.

Laage | Erfolg für die Schüler des Recknitz Campus in Laage: Sie hatten im vergangenen Jahr zum ersten Mal am landesweit ausgeschriebenen Bibelwettbewerb teilgenommen und mit ihrem Beitrag gleich den ersten Preis gewonnen. Und der beinhaltet auch 1000 Euro. Josie Gollatz und Dominik Schulz nahmen die Urkunde und den symbolischen Scheck nun am Montag stellvert...

