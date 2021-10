Landkreis Rostock : Respekt und Anerkennung für sportliche Leistungen

Beim Überreichen der silbernen Ehrenmedaillen betonte Landrat Sebastian Constien die gesellschaftliche Bedeutung des Sports auf Kreisebene.

Güstrow | Vor knapp 100 Gästen aus Politik, Sport und Wirtschaft wurden jetzt 18 Sportler und Ehrenamtliche in Kröpelin geehrt: Landrat Sebastian Constien überreichte ihnen im Beisein des Kreissportbundvorsitzenden Uwe Neumann die silberne Ehrenmedaille des Landkreises Rostock. Die Geehrten, so Constien, hätten in dieser Zeit das Sporttreiben mit immer wiede...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.