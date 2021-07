Corona-Impfabend : Impfungen am Flughafen Rostock-Laage bis kurz vor Mitternacht

Landkreis Rostock bietet am 6. August im Impfzentrum besonderes Angebot. Bis 23 Uhr kann sich jeder ab 16 Jahren mit einem Piks gegen Corona schützen lassen – und zwar ohne vorherige Anmeldung.

Laage | Das Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage veranstaltet am Freitag, 6. August, einen langen Impfabend. In der Zeit von 17 bis 23 Uhr können sich Impfwillige ohne Anmeldung mit einem Piks gegen Corona schützen lassen. Verwendet wird das Vakzin von Biontech/Pfizer. Idee kam nach langer Impfnacht im Juli Die Idee für den Abend entstand durch die se...

